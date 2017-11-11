Армен Ашотян: предстоящее Соглашение ЕС-Армения – документ серьезного политического значения

Предстоящее Соглашение ЕС-Армения – документ серьезного политического значения, поскольку в нем отражен четкий и согласованный подход европейской стороны к карабахскому урегулированию. Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами такое мнение высказал председатель постоянного комитета НС РА Армен Ашотян.

«После подписания этот документ фактически станет отражением позиции 28 стран. Этим соглашением окончательно закроются пути для азербайджанских усилий по изменению формата переговоров. ЕС не может через 1.5-2 года подписать с Азербайджаном документ, прописывающий что-то другое относительно арцахского вопроса», - сказал Ашотян, добавив, что положения документа вступают в силу с момента ратификации. Речь о тех приоритетных положениях о сотрудничестве, которые предполагают также финансовое содействие.

«Армения готова подписать Соглашение. Такие заверения поступают и от высокопоставленных представителей ЕС. Этим соглашением наконец будет разбит стереотип о том, что страны ЕС выделяют Грузию, а к Армении и Азербайджану относятся одинаково. Сверхцель этого соглашения состоит в том, чтобы рядовые граждане жили в стране более благоустроенной - в результате социальных, экономических и политических преобразований, а также чтобы мы отошли от подхода ЕС относительно ассоциированности с Азербайджаном», - сказал Ашотян.

По его мнению, подписание этого документа – доказательство важной роли РА в ЕАЭС. «Еще в 2013г. Армения была готова подписать соглашение с ЕС, в котором были политический и экономический разделы. Политическую часть мы были готовы подписать. Для Украины ЕС сделал исключение, а для Армении нет. В то время Еврокомиссия не проявила достаточной гибкости. Мы явно опережаем Украину и Молдову, которые ассоциированы с 2013г. Мы не работаем для того, чтобы европейские чиновники высоко отзывались о нас. Мы это делаем потому, что не видим модели благоустройства жизни для наших граждан лучше, чем европейская», - сказал Ашотян.