Россия и США договорились покончить с ИГ в Сирии

Президенты России и США подтвердили решимость разгромить террористическую группировку "Исламское государство"в Сирии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, принятом на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Азиатско-Тихоокеанском экономическом форуме.

Президенты выразили приверженность "суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии". Лидеры России и США призвали стороны, вовлеченные в конфликт, принять активное участие в Женевском процессе.

Президенты согласились, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили, что окончательное его урегулирование должно быть найдено в рамках женевского процесса.