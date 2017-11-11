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Россия и США договорились покончить с ИГ в Сирии


Президенты России и США подтвердили решимость разгромить террористическую группировку "Исламское государство"в Сирии.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, принятом на встрече Владимира  Путина  и Дональда Трампа на  Азиатско-Тихоокеанском экономическом форуме.

Президенты выразили приверженность "суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии".  Лидеры России и США призвали стороны, вовлеченные в конфликт, принять активное  участие  в  Женевском процессе.

Президенты согласились, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили, что окончательное его урегулирование должно быть найдено в рамках женевского процесса.

 

 

 



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