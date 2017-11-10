Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

Торговля оружием - это не торговля овощами, и такая торговля всегда имеет свою черную сторону, которая может привести к некоторым негативным последствиям. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в интервью Общественной вещательной корпорации Израиля, отвечая на вопрос об ожиданиях Армении от Израиля в плане военной помощи или военного экспорта.

«В отношениях Армении с Израилем важно то, что у нас нет табу для обсуждения всех, даже чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем открыто и пытаемся найти выход», - подчеркнул Налбандян.

На уточняющий вопрос, каковы же ожидания от Израиля в этом плане, Налбандян ответил: «».