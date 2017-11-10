В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

Первое после конституционных реформ заседание межпарламентской комиссии Армении и Арцаха стартовало в Ереване. В повестку дня парламентариев входят два основных вопроса - постконституционные процессы в Армении и Арцахе, их общности и особенности, а также обсуждения по теме азербайджано-карабахского конфликта на международных площадках.

Как передает «Арменпресс», в ходе заседания председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян сказал, что реформы были необходимы для повышения продуктивности управления и уровня демократии.



"В результате референдума в Армении и Арцахе государства выбрали такой путь развития, который наилучшим образом соответствует внутренним и внешним особенностям страны. Наличие двух государств – богатство наших народов и мы обязаны их защищать и развивать их совместными усилиями и действиями, укреплением и развитием систем развития и безопасности", - сказал Баблоян.



Он выразил уверенность, что сегодняшняя встреча позволит укрепить контакты, скоординировать позиции и стратегии, продолжить обсуждение всех межгосударственных вопросов и послужит укреплению двухсторонних связей.

В свою очередь, спикер Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян отметил, что в последние два года не было встреч в подобном формате, но это только формально, что обусловлено очередными выборами в Армении и Арцахе."За последние два года мы проводили регулярные встречи с армянскими парламентариями, что обеспечило полноценное взаимное межпарламентское сотрудничество. Только в апреле – июле (после апрельских событий) Арцах посетили почти все депутаты армянского парламента, все фракции, зачастую с иностранными парламентариями", - сказал Гулян.Он высоко оценил подобные встречи, отметив, что именно в ходе них намечается основной спектр вопросов, которые в дальнейшем обсуждаются в ходе заседания парламентских комиссий, подчеркнув, что эти вопросы как правило затрагивают наиболее актуальные темы."Несмотря на отличия в выборе государственной системы управления я уверен, что в этой сфере есть необходимость для проведения совместных консультаций. Мы не только надеемся, но и уверены, что есть необходимость в обмене информацией и комиссии парламентов будут работать в в данном направлении", - сказал Гулян.Он отметил, что межпарламентское сотрудничество между двумя армянскими государствами уже давно состоялось и отличается своей продуктивностью. Он выразил удовлетворение предыдущим сотрудничеством, добавив, что оно самое продуктивное и востребованное не только в контексте обмена законотворческого опыта, но и возможности налаживания контактов с парламентами различных стран, а также представления позиций парламента Арцаха на высоких международных трибунах.