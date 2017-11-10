Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

Первое после конституционных реформ заседание межпарламентской комиссии Армении и Арцаха стартовало в Ереване. В повестку дня парламентариев входят два основных вопроса - постконституционные процессы в Армении и Арцахе, их общности и особенности, а также обсуждения по теме азербайджано-карабахского конфликта на международных площадках.

Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны. Народ Республики Арцах продолжает безоговорочно распоряжаться своей судьбой, целенаправленно двигаясь вперед по выбранному пути. Как передает «Арменпресс», об этом заявил председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян на 12-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС РА и НС Арцаха.

По его словам, многократно заявлялось, что Армения – гарант безопасности Арцаха, однако народ Арцаха сам распоряжается своей судьбой. Ни одна инстанция, ни в каком формате не может принять решения, которое будет неприемлемым для народа Арцаха или может угрожать его безопасности.

Как подчеркнул спикер парламента Армении, у мирного урегулирования карабахской проблемы нет альтернативы, и ни один вариант существования Арцаха в составе Азербайджана невозможен и неприемлем.

«Для достижения реального прогресса в переговорах Азербайджан, прежде всего, должен отказаться от даже теоретического представления Арцаха в своем составе», – указал Ара Баблоян.

Коснувшись осуществленных в Армении и Арцахе конституционных реформ, спикер НС РА отметил, что они необходимы для более эффективного управления государством и повышения уровня демократии.