В Армении будет основано новое производство: полицейские машины, рефрижераторы, грузовики с кухней, реанимобили

Компания «АА Тракс» ведет подготовительную работу для основания нового производства по инновационным технологиям: планируется начать производство многофункциональных грузовых автомобилей. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал директор компании «АА Тракс» Армен Гагикян.

«В данный момент мы ведем подготовительную работу для основания нового производства по инновационным технологиям. Для начала сборки автомобилей необходимо ввезти в Армению оборудование, комплектующие и детали. После этого мы начнем предварительный производственный процесс»,- сказал директор компании «АА Тракс» Армен Гагикян.

По его словам, трудно назвать сроки начала выпуска автомобилей, поскольку подготовительный этап, обычно, занимает много времени.

«В данный момент мы не можем назвать сроки начала выпуска автомобилей, поскольку подготовительный этап, обычно, занимает много времени»,- сказал директор компании «АА Тракс» Армен Гагикян.

По его словам, они собираются выпускать несколько видов многофункциональных грузовых автомобилей. «Мы будем производить грузовки, которые, например, имеют рефрижераторы, грузовики с кухней, реанимобили, полицейские машины, начиненные ИТ-оборудованием и пр.»,- сказал директор компании «АА Тракс» Армен Гагикян.

По его словам, они представили в Министерство по экономическому развитию и инвестициям план развития на 5 лет; если все пойдет по плану, то в течение первых 5 лет компания создаст более 1000 рабочих мест.

Решением правительства Армении компании «АА Тракс» выдано разрешение на ведение деятельности в ранках СЭЗ «Альянс».

Для основания указанного производства компания «АА Тракс» инвестирует 40 млн долларов. По бизнес-плану, объемы экспорта к пятому году достигнут 25 млн долларов. Направления экспорта – страны ЕАЭС, Иран, Грузия, США, Ближний Восток, Средняя Азия. В первые 2 года будет создано 40 рабочих мест. Средняя зарплата - 150 000 драмов, а в дальнейшем, в течение первых 5 лет компания создаст более 1000 рабочих мест.