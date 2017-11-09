Для сотрудничества Армении и Молдовы имеются хорошие перспективы: В резиденции президента Армении состоялись армяно-молдовские переговоры на высоком уровне

По приглашению Президента Сержа Саргсяна 9-11 ноября в Армению с официальным визитом прибыл Президент Республики Молдова Игорь Додон.

В рамках официального визита Президента Молдовы в резиденции Президента Республики Армения состоялись армяно-молдовские переговоры высокого уровня в расширенном составе, с участием делегаций двух стран. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Республики Армения Серж Саргсян и Президент Республики Молдова Игорь Додон подвели итоги переговоров в заявлениях перед представителями средств массовой информации.



В честь находящегося с официальным визитом в Армении Президента Молдовы Игоря Додона вечером от имени Президента Сержа Саргсяна будет дан официальный приём.

Заявление Президента Сержа Саргсяна для прессы по завершении встречи с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном

Уважаемые дамы и господа!Мы только что провели переговоры с Президентом Молдовы Игорем Николаевичем Додоном.Господин Додон впервые находится в Армении с официальным визитом. И он является единственным, первым Президентом Молдовы, который посетил Армению. Данный визит символичен и потому, поскольку проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.Связи между нашими народами насчитывают не одно столетие, и это подчеркивает глубину наших отношений и взаимную симпатию двух народов.Спектр вопросов, которые мы затронули, был широким. В ходе обсуждений было выражено обоюдное желание развивать сотрудничество, задействовать большой потенциал двусторонних отношений. Решение об учреждении в прошлом году Посольства Армении с резиденцией в Кишинэу рассматриваем в качестве практического шага в этом направлении.С господином Президентом мы уделили особое внимание вопросу развития сотрудничества в торгово-экономической сфере. Несмотря на тот факт, что по сравнению с прошлым периодом за первые 9 месяцев 2017 года товарооборот между Арменией и Молдовой вырос на 33%, при этом экспорт армянской продукции – в 2,1 раза, мы не можем довольствоваться этим и необходимо оказать поддержку бизнесу, чтобы придать этой тенденции роста устойчивый характер. Полагаю, что наряду с традиционными направлениями сотрудничества в экономике, нашим странам необходимо больше внимания уделять высоким технологиям, инновациям. Рассчитываем, что Межправительственная комиссия будет продвигать весь комплекс двусторонней экономической повестки дня, содействовать ее диверсификации, запуску новых интересных проектов. При этом мы договорились не позднее следующего года, весной следующего года провести заседание Межправительственной комиссии.Должное внимание было уделено также и сотрудничеству в культурно-гуманитарной области.Конечно, в ходе переговоров внимание было уделено также и внешнеполитической тематике. Уверен, что, взаимодействуя в русле многовековых уз дружбы и взаимного уважения народов наших стран, мы можем достичь большей эффективности сотрудничества в различных многосторонних форматах. И мы приветствуем и поддерживаем стремление Республики Молдова к более тесному сотрудничеству с интеграционными объединениями.В ходе переговоров мною еще раз была подтверждена позиция Армении, заключающаяся в исключительно мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН, в частности, касающихся принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение. Была подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, направленных на недопущение эскалации ситуации, соблюдение режима прекращения огня, принятие дополнительных мер по снижению напряженности в зоне конфликта и интенсификацию переговорного процесса.И, прежде чем передать слово Игорю Николаевичу, хотел бы особо отметить следующее.Мы действительно заинтересованы в том, чтобы наши граждане и хозяйствующие субъекты получили новые возможности для воплощения в жизнь совместных деловых, научных и культурных проектов. И рассчитываем, что по итогам сегодняшних переговоров контакты между нашими странами станут еще более активно развиваться. У сотрудничества Армении и Молдовы хорошие перспективы. Для этого есть все условия, а главное – желание народов наших стран укреплять дружбу, доверие, сотрудничество и, конечно, созидательное партнерство.В заключение хочу поблагодарить господина Президента за конструктивную, деловую и доверительную атмосферу сегодняшней встречи.Спасибо и с удовольствием слово предоставляю Игорю Николаевичу Додону.Пожалуйста, господин Президент».