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Министр образования Левон Мкртчян побеседует со студентами о проблеме отсрочек


Министр образования Левон Мкртчян побеседует со студентами о проблеме ограничения права отсрочек с военной службы. Встреча министра со студентами начнется через пару минут.

Как передает «Арменпресс», студентам, проводящим акцию протеста перед зданием МОН, было предложено создать группу представителей в составе 10 человек и пройти к министру.

Студенты обсудили это предложение и приняли его. В данный момент они находятся в актловом зале МОН и ожидают встречи с министром. Во встрече примут участие 10 студентов и представители СМИ.

Фото: Эдуарда Сепетчяна



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