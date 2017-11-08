Министр образования Левон Мкртчян побеседует со студентами о проблеме отсрочек
13:24, 8 Ноябрь, 2017
Министр образования Левон Мкртчян побеседует со студентами о проблеме ограничения права отсрочек с военной службы. Встреча министра со студентами начнется через пару минут.
Как передает «Арменпресс», студентам, проводящим акцию протеста перед зданием МОН, было предложено создать группу представителей в составе 10 человек и пройти к министру.
Студенты обсудили это предложение и приняли его. В данный момент они находятся в актловом зале МОН и ожидают встречи с министром. Во встрече примут участие 10 студентов и представители СМИ.