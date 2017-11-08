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Турция установила на границе с Арменией видеокамеры


Исходя из соображений безопасности, Турция установила на границе с Арменией видеокамеры. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство CNN Turk.

В заявлении губернской управы Карса говорится, что к 3-му августа установка видеокамер завершена. Стоимость всего проекта - 2 млн 880 тысяч турецких лир.

«Цель проекта – обеспечение наибольшей безопасности Турции на границе с Арменией и предотвращение различных инцидентов»,- сказано в  заявлении губернской управы Карса.

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