Исходя из соображений безопасности, Турция установила на границе с Арменией видеокамеры. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство CNN Turk.

В заявлении губернской управы Карса говорится, что к 3-му августа установка видеокамер завершена. Стоимость всего проекта - 2 млн 880 тысяч турецких лир.

«Цель проекта – обеспечение наибольшей безопасности Турции на границе с Арменией и предотвращение различных инцидентов»,- сказано в заявлении губернской управы Карса.