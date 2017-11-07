7 ноября Председатель НС Армении Ара Баблоян принял содокладчиков Мониторинговой комиссии ПАСЕ по армянским вопросам Джузеппе Галатти и Алана Милла. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

А.Баблоян, приветствовав визит европейских содокладчиков в парламент, обратился к процессам после конституционных реформ в РА.

Глава НС поблагодарил гостей за сотрудничество и деятельность по укреплению демократии в Армении.

Спикер высоко оценил содействие содокладчиков в процессе исполнения взятых Арменией обязательств.

А.Баблоян подчеркнул роль и значение парламента в русле перемен в Армении. По его мнению, НС всегда играло важную роль, но ныне его возможности и полномочия еще более расширяются, повышается ответственность.

Содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ обратились к Председателю НС с интересующими их вопросами.

Собеседники обсудили последние политические развития в РА, реформы избирательной системы, применение Конституции, независимость судебной власти и противодействие коррупции.

Дж.Галатти и А.Милл выразили готовность углублять сотрудничество с Арменией.