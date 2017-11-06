Азнавур в апреле выступит с двумя концертами в России

Всемирно известный французский певец и композитор армянского происхождения, посол Армении в Швейцарии Шарль Азнавур в 2018 году выступит с двумя концертами в России.

Как сообщает Арменпресс, первый концерт состоится 25 апреля в петербургском концертном зале «Октябрьский», а 28 апреля состоится очередной концерт в Государственном концертном зале Кремля.

Билеты на мероприятия уже доступны.