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Азнавур в апреле выступит с двумя концертами в России


Всемирно известный французский певец и композитор армянского происхождения, посол Армении в Швейцарии Шарль Азнавур в 2018 году выступит с двумя концертами в России.

Как сообщает Арменпресс, первый концерт состоится 25 апреля в петербургском концертном зале «Октябрьский», а 28 апреля состоится очередной концерт в Государственном концертном зале Кремля.

Билеты на мероприятия уже доступны.

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