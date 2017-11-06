Подозреваемый пытался выдать убийство за самоубийство

Правоохранительные органы Армении раскрыли совершенное в июле преступление. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, около 17:10 часов 12 июля в полицейский отдел Ехегнадзора поступил сигнал о том, что Вазген Саргсян (1963 г.р.) покончил жизнь самоубийством. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 110 УК (доведение до самоубийства).

Однако судебно-медицинская экспертиза раскрыла иную картину происшедшего. Согласно представленному 9 октября заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии и примененного в отношении потерпевшего насилия.

В рамках следствия удалось выяснить, что утром 12 июля Артуш Ч. (1973 г.р.) поссорился с В.Саргсяном во дворе его дома. В ходе возникшей на бытовой почве ссоры и последовавшей драки, мужчина задушил противника с помощью веревки.

С целью сокрытия следов преступления мужчина сымитировал самоубийство, повесив потерпевшего в петле из той же веревки в подвале его же дома. 2 ноября Артуш Ч. задержан, а 5 ноября арестован. Ему предъявлено обвинение по статье 104 УК Армении (убийство).

Расследование продолжается.