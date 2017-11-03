Сирийская армия освободила Дейр-эз-Зор
Сирийская армия и союзные силы восстановили полный контроль над Дейр-эз-Зором. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Сегодня правительственные силы уничтожили последний оплот ИГ* в городе.
Накануне бои шли в районах Аль-Рашидия, Аль-Арди и в кварталах Аль-Бажн, Абу-Адед, где боевики еще оказывали сопротивление.
Как отмечал российский МИД, операция в Сирии подходит к завершающему рубежу.
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