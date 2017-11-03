Франция одобрила референдум о независимости Новой Каледонии

Власти Франции пришли к политическому соглашению о референдуме по самоопределению Новой Каледонии в 2018 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Мы пришли к политическому соглашению (по референдуму), и, что не менее важно, у нас появилось доверие ", — заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Проведение референдума о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции.

Новая Каледония — особое административно-территориальное образование Франции, расположенное на одноименном острове в юго-западной части Тихого океана. Его население составляет 245 тысяч человек, преимущественно меланезийцы и французы, столица — город Нумеа.