Председатель НС Армении принял делегацию, возглавляемую Н.Рыжковым

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 2 ноября принял делегацию, возглавляемую сопредседателем Межпарламентской комиссии (МПК) по сотрудничеству между НС РА и ФС РФ, членом СФ РФ Николаем Рыжковым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя участников 30-го заседания МПК, Балоян отметил, что в этом году исполняется 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и РФ – благодаря этому событию армяно-российские союзнические отношения вступили в новую фазу.

Глава парламента констатировал, что живой диалог на всех уровнях – залог последовательного развития двусторонних отношений.

По словам А.Баблояна, Армения и Россия, являясь членами ЕАЭС, вышли на качественно новую ступень торгово-экономического сотрудничества.

Председатель НС обратился к армяно-российскому парламентскому взаимодействию, рассматривая его как важный элемент сотрудничества. В этом контексте глава парламента подчеркнул важность МПК, являющейся востребованной площадкой для открытого и конструктивного диалога для законодательной и исполнительной властей, а также деловых кругов двух стран.

Председатель НС особо выделил также сотрудничество и взаимопомощь на международных площадках.

Н.Рыжков, поблагодарив за прием, по достоинству оценил почти двадцатилетнюю деятельность МПК. Подчеркнув важность проводимых дважды в год встреч в Армении и в России, он дал высокую оценку прозвучавшим на 30-м заседании конструктивным докладам армянских и российских коллег.

В завершение встречи собеседники обратились к отмеченному в рамках ЕАЭС прогрессу и возможностям расширения сотрудничества.