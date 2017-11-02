Президент Армении Серж Саргсян принял Николая Рыжкова и возглавляемую им делегацию

Президент Армении Серж Саргсян в четверг принял сопредседателя межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Армении и Госдумой РФ Николая Рыжкова и возглавляемую им делегацию. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Российская делегация находится в Армении в связи с проведением 30-го заседания комиссии.



Подчеркнув, что 2017 год является юбилейным для армяно-российских отношений, поскольку в этом году отмечается 25-летие установления дипотношений между двумя странами и 20-летие подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, глава государства отметил, что за этот период проделана большая работа.

Саргсян выразил уверенность, что на заседании, которое пройдет в конструктивной атмосфере, будут обсуждаться актуальные вопросы двусторонней повестки, направленные на дальнейшее углубление и укрепление армяно-российского союзнического партнерства.По оценке президента Армении, армяно-российские союзнические отношения отличаются активным диалогом на всех уровнях, широкой внешнеполитической координацией, активной работой на международных и региональных площадках, тесным сотрудничеством в экономической, военной, военно-технической и гуманитарной сферах.В деле развития армяно-российских отношений Саргсян придал большую важность роли парламентской дипломатии и в этом контексте высоко оценил деятельность армяно-российской межпарламентской комиссии, а также пожелал участником заседания продуктивной работы во имя дружбы между двумя народами и на благо дальнейшего укрепления армяно-российских отношений.В свою очередь, Рыжков подчеркнул, что необходимо продолжить укрепление отношений на уровне законодательных и исполнительных органов двух стран, доводя их до высокого уровня политических отношений, существующего между президентами двух стран.Рыжков вкратце представил деятельность комиссии, 20-летие которой исполнится в начале следующего года. В вопросе развития двусторонних отношений он придал также важность расширяющему сотрудничеству между регионами двух стран и отметил в этой связи, что следующее заседание комиссии планируется провести в одном из регионов России. По его словам, такой подход станет перманентным.