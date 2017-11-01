От крупной кибер-атаки пострадали и армянские банки

Антивирусная «Лаборатория Касперского» сообщила о новой крупной кибер-атаке, направленной на банки. В беседе с «Арменпресс» эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян сказал, что от нее пострадали и армянские банки.



Говоря о хакерской атаке Silence, осуществленной накануне в отношении финучреждений России, Малайзии и Армении (выявленной "Лабораторией Касперского"), Мартиросян отметил, что у этих атак есть своя специфика.

"Конечно, в Армении сложилась традиция скрывать случаи хакерских атак, в первую очередь, на финансовые организации.Но есть относительно новая тенденция – злоумышленники уже атакуют не только крупные цели, но и такие маленькие страны, как Армения", — сказал Мартиросян.

По его словам, в этом плане говорить о том, насколько в Армении все защищено – очень сложно. Во-первых, у нас очень мало публичной информации об атаках. Согласно эксперту, никто ничего не публикует – ни правоохранительные органы, ни частные компании.