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От крупной кибер-атаки пострадали и армянские банки


Антивирусная  «Лаборатория Касперского» сообщила о новой крупной кибер-атаке, направленной на  банки. В беседе с «Арменпресс» эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян сказал, что от нее пострадали и армянские банки.

Говоря о хакерской атаке Silence, осуществленной накануне в отношении финучреждений России, Малайзии и Армении (выявленной "Лабораторией Касперского"), Мартиросян отметил, что у этих атак есть своя специфика.

"Конечно, в Армении сложилась традиция скрывать случаи хакерских атак, в первую очередь, на финансовые организации.Но есть относительно новая тенденция – злоумышленники уже атакуют не только крупные цели, но и такие маленькие страны, как Армения", — сказал Мартиросян.

По его словам, в этом плане говорить о том, насколько в Армении все защищено – очень сложно. Во-первых, у нас очень мало публичной информации об атаках. Согласно эксперту, никто ничего не публикует – ни правоохранительные органы, ни частные компании.

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