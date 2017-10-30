Захвативший ребенка в заложники вооруженный мужчина представил требования личного характера

Представитель полиции Армении Мартун Симонян представил подробности вооруженного нападения на детский сад в городе Армавире и взятия заложников. Как сообщает Арменпресс, Симонян отметил, что сигнал о том, что вооруженный человек вошел в детский сад, поступил в полицию в 16:25.

Сразу отреагировала оперативная группа Армавирского отделения полиции. На месте происшествия было выявлено, что вооруженный мужчина вместе с трехлетним ребенком заперся в комнате и представил требования личного характера. На месте сейчас работают представители разных подразделений силовых структур.

Симонян добавил, что ведутся переговоры с вооруженным мужчиной, чтобы последний освободил заложника. По его словам, он не может подтвердить муссируемые в СМИ слухи о том, что вооруженный мужчина требует встречу с женой, которая является сотрудницей этого детского сада.

«Исходя из интересов следствия, не могу представить подробности о требованиях. На данный момент могу сказать, что они носят личный характер», - сказал представитель полиции.

Симонян также подтвердил, что на данный момент в детском саду находятся только вооруженный мужчина, трехлетний ребенок и представители правоохранительных органов. По его словам, из больниц пока не поступало вызовов в полицию о пострадавших в результате данного инцидента.

Личность вооруженного мужчины установлена, однако в интересах следствия его имя не оглашается. Полиция также обеспечила эвакуацию других детей и сотрудников детского сада из здания.

На месте происшествия находится первый заместитель полиции Армении Унан Погосян.