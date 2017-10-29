Президент Бако Саакян присутствовал на фестивале граната в  Мартуни

29 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на фестивале граната в райцентре Мартуни.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент подчеркнул важность проведения подобных мероприятий с точки зрения представления местной продукции и поощрения производителей, развития туризма, сохранения национальных традиций, отметив, что такие фестивали должны стать традиционными.