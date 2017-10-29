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Президент Бако Саакян присутствовал на фестивале граната в  Мартуни


29 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на фестивале граната в райцентре Мартуни.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, президент подчеркнул важность проведения подобных мероприятий с точки зрения представления местной продукции и поощрения производителей, развития туризма, сохранения национальных традиций, отметив, что такие фестивали должны стать традиционными.



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