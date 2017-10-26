Арцах не имеет ничего общего с территориальной целостностью Азербайджана: Шармазанов

Арцах не имеет ничего общего с территориальной целостностью Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов, отвечая на заявления азербайджанских чиновников о том, что карабахский вопрос должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«Сначала отмечу, что эти заявления озвучиваются для внутреннего потребления и не имеют ничего общего с принципами ведения переговоров. Что касается территориальной целостности Азербайджана, то Арцах никогда не был в составе Азербайджана и не имеет отношение к территориальной целостности этой страны», - сказал вице-спикер.

Он напомнил, что после Октябрьской революции, еще до создания Азербайджанской Республики в Нагорном Карабахе была армянская государственность, и это не секрет, а общеизвестный факт.

», - заключил Шармазанов.