Арцах не имеет ничего общего с территориальной целостностью Азербайджана: Шармазанов
Арцах не имеет ничего общего с территориальной целостностью Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов, отвечая на заявления азербайджанских чиновников о том, что карабахский вопрос должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана.
«Сначала отмечу, что эти заявления озвучиваются для внутреннего потребления и не имеют ничего общего с принципами ведения переговоров. Что касается территориальной целостности Азербайджана, то Арцах никогда не был в составе Азербайджана и не имеет отношение к территориальной целостности этой страны», - сказал вице-спикер.
Он напомнил, что после Октябрьской революции, еще до создания Азербайджанской Республики в Нагорном Карабахе была армянская государственность, и это не секрет, а общеизвестный факт.«Если они говорят так много о территориальной целостности, то и здесь должен разочаровать их. В 1923-1924 гг. Нагорно-Карабахская Автономная Область имела свою конституцию. В Советский НКАО находилась только в экономических отношениях с Азербайджаном. Ключевые назначения на руководящие должности делались со стороны политического руководства Советского Союза. Как Азербайджан, Армения, Латвия, Литва, Эстония и другие страны отделились от Советского Союза, точно также Арцах провел референдум и получил независимость. И если наши партнеры в Европе и в других странах признают независимость бывших членов Советского Союза, то странно, что они делают то же самое в случае с Арцахом, так как по тем же процедурам Арцах отделился не от Азербайджана, а от Советского Союза, так как никогда не был в составе Азербайджана», - заключил Шармазанов.