Уникальные решения, которые применяются во всём мире: Президент Армении Серж Саргсян вручил лучшим специалистам присуждённые им в различных номинациях награды

В резиденции Президента сегодня состоялась торжественная церемония вручения образовательный премий Президента РА 2017 года в сфере информационных технологий (ИТ), во время которой Президент вручил лауреатам присуждённые им в различных номинациях награды. По каждой номинации вместе со свидетельством молодые люди получили памятные сувениры и денежные премии.

Как передает «Арменпресс», в этом году ежегодных образовательных премий Президента РА удостоились 26 студентов и 17 школьников из 6 вузов и 8 старших школ. До сегодняшнего дня в различных номинациях сферы ИТ образовательных премий Президента РА удостоены 452 студента и школьника. Серж Саргсян поздравил студентов и школьников, продемонстрировавших высокую успеваемость и удостоенных образовательных премий этого года, пожелав, чтобы эти премии были их первым шагом на пути больших успехов.

«Поздравляю вас с получением образовательных премий Президента Республики Армения в сфере информационных технологий.



Не открою секрета, если скажу, что развитие информационных и телекоммуникационных технологий уже на протяжении многих лет находится в центре нашего внимания и принадлежит к числу наших приоритетов. Одним из проявлений этого является этот хороший конкурс, привлекающий внимание молодёжи к этому направлению.



Радует, что эта многолетняя работа уже даёт успехи. Мы видим новые армянские стартапы, которые начинают занимать прочное место на мировом рынке.

Разработанные нашими специалистами по информационным технологиям программы загружаются в мобильные телефоны десятков миллионов людей во всём мире. У нас есть многочисленные положительные примеры, когда именно армянские специалисты нашли уникальные решения, которые применяются во всём мире.



В этой сфере мы движемся вперёд ускоренными темпами. Уверен, что именно таким образом можем обеспечить опережающее развитие и прогресс в показателях экономического роста Армении»,- сказал он.

Исполнительный директор компании «Синопсис Армения» Овик Мусаэлян сказал, что после 5-летнего отсутствия, в этом году в списке награжденных есть лауреат главной премии. «Эта награда выдается тем, кто обладает исключительным и способностями. За последние 12 лет мы имели 3 таких лауреатов, которые поразили членив жюри своими способностями, гибкостью мысли и объемом знаний»,-сказал он.

В этом году лауреатом главной премии стал аспирант ЕГУ Торгом Езекян, который сказал, что пытается заниматься актуальными проблемами. «Мои работы, в основном, относятся к сфере взаимодействия света с наночастицами и применению подобных взаимодействий. Это – больше физика, которая может применяться в сфере ИТ-отрасли, я продолжу заниматься своей научной работой»,-сказал он.

Премия президента Армении в ИТ-отрасли была основана его указом в 2005 году, 2-го июня, по сей день ее удостоились 452 студента и ученика.