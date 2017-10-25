Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание главе Австрийской народной партии Себастьяну Курцу
Президент Армении Серж Саргсян 25 октября направил поздравительное послание главе Австрийской народной партии Себастьяну Курцу по случаю победы партии на парламентских выборах. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.
«Австрия является ключевым партнером Армении, и постоянное развитие отношений с ней имеет для нас первостепенное значение. Со времени установления дипломатических отношений между нашими странами в течение последних 25 лет армяно-австрийские двусторонние отношения всегда сопровождались взаимным уважением и доверием. Мы благодарны за то, что все эти годы Австрия всегда помогала Армении, внося свой значительный вклад в устойчивое развитие нашей страны», - говорится в поздравительном послании президента Армении.
Президент Саргсян придал важное значение развитию и расширению связей между двумя членами Европейской народной партии - Республиканской партией Армении и Австрийской народной партией.-0-/36/