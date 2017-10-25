В Пекине закрылся 19-й съезд КПК

19-й съезд Коммунистической партии Китая /КПК/ завершился во вторник в первой половине дня в Доме народных собраний в Пекине. На нем избран новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, передает Арменпресс.

Заключительное заседание съезда проходило под председательством Си Цзиньпина. В заседании, начавшемся в 9 часов утра, приняли участие 2336 делегатов, включая специально приглашенных. Тайным голосованием участники избрали состав ЦК КПК 19-го созыва, куда вошли 204 члена и 172 кандидата в члены ЦК КПК, а также 133 членов Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва.

На заседании были приняты резолюции, одобряющие доклад ЦК КПК 18-го созыва, доклад о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и поправки к Уставу КПК. В поправленный Устав КПК включены идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Съезд единогласно одобрил признание идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи руководством к действию партии наравне с марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительства и научной концепцией развития.

После завершения повестки дня съезда Си Цзиньпин выступил с речью. Съезд завершил свою работу под звуки "Интернационала".