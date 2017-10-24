Министры транспорта РФ и Армении апробировали электропоезд Ереван-Гюмри

Министры транспорта РФ и Армении Максим Соколов и Ваган Мартиросян апробировали новый электропоезд, предназначенный для эксплуатации на линии Ереван-Гюмри. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами министр транспорта Армении Ваган Мартиросян сказал, что сейчас новый электропоезд проходит тестирование, чтобы выяснить, насколько он соответствует условиям Армении. Будут проверены техническое состояние электропоезда, его приспособленность к рельефу Армении, техническое состояние инфраструктур.

«Поздравляю всех нас с приобретением подобного электропоезда. Эксплуатация по направлению Ереван-Гюмри избрана по причине наибольшей загруженности этой линии, и электропоезд будет удобен в обслуживании. Кроме того, правительство Армении имеет программу по развитию туризма в Гюмри. Ранее мы заявляли, что регулярные рейсы начнутся с февраля, однако, надеемся, что это произойдет раньше»,- сказал министр транспорта Армении Ваган Мартиросян.

По поводу ценовой политики он сказал, что, поскольку в составе предусмотрены места разных классов, то и цены будут гибкими.

Министр транспорта РФ Максим Соколов, в свою очередь, сказал, что поезд довольно комфортабелен и соответствует современным стандартам.

В поезде имеется 2 вагона, число посадочных мест – 129. Обычно, по направлению Ереван-Гюмри число пассажиров не превышает 100, и электропоезд будет удобен в обслуживании. Кроме посадочных мест, в поезде есть и стоячие места, их будет удобно использовать для тех пассажиров, которые следуют между промежуточными стоянками.

Электропоезд снабжен вентиляцией, системами обеззараживания, противопожарной безопасности, аварийными выходами, информационными экранами, комфортными сидениями. Есть возможности для размещения пассажиров с проблемами опорно-двигательного аппарата. В поезде есть лифты, приспособленные для колясочников.

В поезде будет запрещено курение, и в нем есть системы дымоуловителей, которые немедленно прореагируют на нарушения режима.