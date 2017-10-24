Армянские боксеры неудачно выступили на первенстве Европы

В турецком Анталье с 20-го по 29-е октября проходит молодежный чемпионат Европы по боксу, в котором принимают участие 9 армянских спортсменов. Выступившие на ринге 4 армянских боксеров неудачно выступили на первенстве Европы, проиграв своим соперникам. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация бокса Армении.

Борьбу продолжают Эрик Тохян и Тони Галстян. Оба, в случае победы, обеспечат себе бронзовые медали.