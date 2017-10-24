Время в Ереване: 11:07:36,   24 Октябрь

Армянские боксеры неудачно выступили на первенстве Европы


В турецком Анталье с 20-го по 29-е октября проходит молодежный чемпионат Европы по боксу, в котором принимают участие 9 армянских спортсменов. Выступившие на ринге 4 армянских боксеров неудачно выступили на первенстве Европы, проиграв своим соперникам. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация бокса Армении.

Борьбу продолжают Эрик Тохян и Тони Галстян. Оба, в случае победы, обеспечат себе бронзовые медали.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации