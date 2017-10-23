Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-10-17

ЕРЕВАН, 23 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 октября, курс доллара США вырос на 0.32 драмa и составил 482.25 драм. Курс евро сократился на 3.09 драмa и составил 566.07 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 8.39 драм. Курс британского фунта вырос на 1.20 драмa и составил 635.03 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 67.39 драмa и составила 19864.62 драм. Цена серебра выросла на 0.95 драмa и составила 264.74 драм. Цена платины сократилась на 21.53 драмa и составила 14248.82 драм.