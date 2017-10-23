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Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении


Сегодня, 23-го октября, президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В частности, президент Армении Серж Саргсян подписал протоколы, дополняющие решение о создании межгосударственной финансово-промышленной группы «Оборонительные системы» между правительствами РФ и Беларуси, по части, протоколирующей присоединение к ней Армении, и прочие сопутствующие документы, соглашение о поощрении инвестиций между правительствами Армении и Иордании.

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