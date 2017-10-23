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Температура воздуха 25-26-го октября постепенно повысится на 2-3 градуса


С 24-го по 27-е октября на территории Армении  ожидается погода без осадков.Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха 25-26-го октября постепенно повысится на 2-3 градуса, 27-го – на столько же снизится. 28-го октября, в основном, в северных районах, ожидаются дожди.

В Ереване

С 24-го по 27-е октября ожидается погода без осадков. 28-го октября, в вечерние часы, возможны дождь и гроза. С 24-го по 28-е октября температура воздуха будет в районе +22-+24  градусов.

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