С 24-го по 27-е октября на территории Армении ожидается погода без осадков.Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха 25-26-го октября постепенно повысится на 2-3 градуса, 27-го – на столько же снизится. 28-го октября, в основном, в северных районах, ожидаются дожди.

В Ереване

С 24-го по 27-е октября ожидается погода без осадков. 28-го октября, в вечерние часы, возможны дождь и гроза. С 24-го по 28-е октября температура воздуха будет в районе +22-+24 градусов.