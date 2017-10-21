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Андрей Арешев негативно оценивает практику продажи Россией оружия Азербайджану


Практика  продажи Россией наступательного оружия Азербайджану ошибочна – она никак не  способствует укреплению роли России на Южном Кавказе.

Такое   мнение  высказал в  беседе с журналистами в пресс-центре  Арменпресс эксперт Центра  исследований  Центральной  Азии и Кавказа РАН  Андрей  Арешев.

«Я об этом говорил не  раз, в том числе и в российских СМИ. Я выражаю собственное  мнение. Я говорил об этом еще несколько лет назад, но готов повторить и сегодня», - сказал он.

Эксперт считает, что Россия – довольно непростая страна, у которой  сложная система принятия  решений.

«Очевидно, что существуют факторы, способствующие подобным сделкам. И к этому  я отношусь отрицательно», - сказал эксперт.



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