Андрей Арешев негативно оценивает практику продажи Россией оружия Азербайджану

Практика продажи Россией наступательного оружия Азербайджану ошибочна – она никак не способствует укреплению роли России на Южном Кавказе.

Такое мнение высказал в беседе с журналистами в пресс-центре Арменпресс эксперт Центра исследований Центральной Азии и Кавказа РАН Андрей Арешев.

«Я об этом говорил не раз, в том числе и в российских СМИ. Я выражаю собственное мнение. Я говорил об этом еще несколько лет назад, но готов повторить и сегодня», - сказал он.

Эксперт считает, что Россия – довольно непростая страна, у которой сложная система принятия решений.

«Очевидно, что существуют факторы, способствующие подобным сделкам. И к этому я отношусь отрицательно», - сказал эксперт.