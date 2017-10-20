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Азиатские индексы снизились - 20-10-17


ТОКИО, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.04% и составил 21457.64 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.03% и составил 1730.64 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.25% и составил 3378.65 пункта, а HANG SENG вырос на 1.17% и составил 28487.24 пункта.



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