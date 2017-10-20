Президент Республики Арцах присутствовал на церемонии создания Группы дружбы с Арцахом в Валлонском парламенте

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 20 октября посетил в Брюсселе Валлонский парламент, где встретился с депутатами и присутствовал на торжественной церемонии создания Группы дружбы с Арцахом.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян выразил признательность всем, благодаря кропотливой и целенаправленной работе которых стало возможным формирование этой группы, подчеркнув, что она является символом дружбы, взаимного уважения и доверия между Валлонией и Арцахом, их народами и сыграет важную роль в деле углубления двусторонних отношений и сотрудничества.

Президент Саакян назвал Валлонию дружественным регионом для Арцаха, одним из важных субъектов Бельгии и Европы, ключевым очагом франкофонской общественности, с которой у арцахцев много общего в мировоззрении, системе ценностей, культуре и быте.

В ходе мероприятия Президент Саакян вручил медаль "Благодарность" почетному ректору Левенского католического университета Бернару Кули и бельгийскому депутату Андре де Бьюсу за значительный вклад в процесс признания Республики Арцах.