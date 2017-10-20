После встречи президентов Армении и Азербайджана официальный Баку продолжает нарушать режим прекращения огня: Эдвард Налбандян
В рамках совместных обсуждений в Ереване министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян представил своему польскому коллеге Витольду Ващиковскому усилия Минской группы ОБСЕ и армянской стороны, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе права народов на самоопределение и территориальной целостности. Как сообщает Арменпресс, об этом Налбандян заявил на совместной с главой МИД Польши пресс-конференции.
«После встречи президентов Армении и Азербайджана, официальный Баку продолжает нарушать режим прекращения огня. К сожалению, после саммита в Женеве Баку занимается различными манипуляциями, нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения продолжаются, в результате чего вчера был убит армянский солдат. Мы согласны с польским министром иностранных дел в том, что мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права нет альтернативы», - сказал Налбандян.
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