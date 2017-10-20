Молодежная сборная Армении по тяжелой атлетике продолжает выступления на первенстве Европы. В албанском городе Дуррес проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике до 23 лет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Армении. Тяжелоатлет Андраник Карапетян стал чемпионом молодежного первенства Европы, завоевав малую золотую медаль в рывке - 170 кг, и завоевав малую серебряную медаль в толчке -190 кг. Показав в двоеборье результат - 360 кг, Тяжелоатлет Андраник Карапетян стал чемпионом молодежного первенства Европы.

Накануне тяжелоатлетка Сона Погосян также стала чемпионкой молодежного первенства Европы.