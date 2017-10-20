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Бако Саакян посмертно наградил медалью «За боевые заслуги» Тиграна Хачатряна


19 октября президент Арцаха Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Республики Арцах Тигран Хачатрян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

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