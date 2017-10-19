Народ Арцаха провозгласил свою независимость с учетом международных норм и действующей в то время Конституцией СССР

Народ Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) провозгласил свою независимость с учетом международных норм и действующей в то время Конституцией СССР. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Если разные референдумы в разных странах противоречат конституциям этой страны, то карабахский референдум, провозглашение независимости Арцаха не только не противоречил Конституции СССР, но полностью соответствовал этой Конституции. И поскольку Армения, Грузия, Латвия, Литва, Литва, Эстония, Российская Федерация и другие страны юридически сформировались и стали независимыми от Советского Союза в соответствии с этой же Конституцией СССР, до распада Советского Союза народ Арцаха стал независимым в результате референдума», - сказал Шармазанов, подчеркнув, что это должно быть стержнем урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Он подчеркнул, что без полного участия Арцаха в переговорах по урегулированию конфликта трудно ожидать какого-либо серьезного прогресса. «Никто без народа и властей Арцаха не может решить судьбу Арцаха», - подчеркнул вице-спикер.

Он еще раз коснулся заявлений помощника президента Азербайджана Новруза Мамедова и министра иностранных дел этой страны Эльмара Мамедъярова о том, что во время встречи с армянской общиной Швейцарии президент Армении нарушил соглашение о неразглашении подробностей переговоров после женевских переговоров. Шармазанов подчеркнул, что эти заявления абсурдны и не связаны с реальностью.

«Господин президент сказал на встрече с армянской общиной Швейцарии то, что мы говорили до и после Женевы, говорили 10 лет назад и будем говорить, пока независимость Нагорного Карабаха не будет признана на международном уровне.

Заявление о том, что Арцах никогда не будет частью Азербайджана, не нова, и очень хорошо, что г-н президент в очередной раз заявил об этом. Но это не имеет ничего общего с деталями женевских переговоров. Я могу заключить, что азербайджанской стороне нечего было сказать, и она сделала такие абсурдные заявления. На мой взгляд, у них есть проблема восприятия, потому что, если у них не будет этой проблемы, они вряд ли сделали бы такое заявление», - сказал он.

Эдуард Шармазанов отметил, что для достижения прогресса в переговорах необходимо сделать несколько шагов: Азербайджан должен не стрелять, а быть конструктивным, должен выполнять Женевские соглашения, а не нарушать режим прекращения огня, и если стороны и сопредседатели хотят, чтобы проблема была решена быстро, необходимо осознать, что без участия Арцаха в переговорах не может быть прогресса.