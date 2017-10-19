Президент Республики Арцах посетил в Брюсселе офис организации «Европейские друзья Армении»

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 19 октября в Брюсселе посетил офис организации «Европейские друзья Армении» и встретился с группой членов организации во главе с директором офиса Диого Пинто.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Арцаха, региональных процессов, отношений Арцах - Европа.

Саакян высоко оценил деятельность организации «Европейские друзья Армении», направленной на объективное представление арцахской проблемы в различных европейских странах и площадках, установление и укрепление связей между Арцахом и европейскими структурами.