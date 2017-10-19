AFP: французская актриса и певица Даниэль Дарьё скончалась в возрасте 100 лет

Звезда французского кино Даниэль Дарьё скончалась в возрасте 100 лет. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщает агентство France Presse.

Родившаяся в Бордо в семье, где во главе всего была музыка, она собиралась стать музыкантом, но в 14 лет случайно оказалась на киностудии. Ее дебют состоялся в 1931 году в фильме "Бал" австрийского режиссера Вильгельма Тиле, работавшего в ту пору во французском кино.

Мировую известность Дарьё принесла главная роль в 18 лет в картине "Майерлинг" (1936), повествующей о несчастной любви наследника австро-венгерского престола кронпринца Рудольфа и дочери австрийского дипломата Марии фон Вечера.

За свою карьеру она снялась более чем в сотне кинолент и стала символом красоты и изысканности для нескольких поколений зрителей во всем мире. Также вышло два альбома с песнями в ее исполнении.





