Всех нас ведет одна цель - мы хотим иметь передовую нацию: премьер-министр Армении Карен Карапетян

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня присутствовал на открытии международного семинара, организованного Фондом науки и технологий Армении (Foundation for Armenian Science and Technology-FAST) и Национальным научным фондом США (US National Science Foundation-NSF), где выступил с приветствием. Как передает «Арменпресс», он поблагодарил инициаторов мероприятия и гостей, готовых поделиться опытом с армянскими специалистами.

«Факт, что наука и экономика тесно связаны друг с другом и должны выступать друг для друга движущей силой», – сказал премьер, добавив: «Считаю, что FAST вместе со своими партнерами может взять на себя роль интегратора, обеспечив связь лучших мировых центров науки и технологий с нашими специалистами».

«Всех нас – правительство, представителей Диаспоры и Армении, которые в частности представлены в FAST, объединяет одна движущая сила: мы хотим иметь конкурентоспособную, передовую нацию, обеспечив место для Армении на глобальном уровне. Нас объединяет вера, что это возможно. И это очень конкретная работа, которую мы должны последовательно проводить», – отметил в своей речи Карен Карапетян, пожелав участникам и организаторам семинара хорошего настроения и эффективной работы.