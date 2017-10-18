У Польши сбалансированный подход в вопросе нагорно-карабахского конфликта: президент Анджей Дуда

Официальный визит армянской делегации во главе со спикером парламента Ара Баблояном в Республику Польша стартовал 18 октября.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в состав делегации входят депутаты Армен Ашотян, Ваан Арутюнян, Армен Рустамян, Эдмон Марукян и Карине Погосян.

Спикер парламента Армении встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Баблоян с удовлетворением отметил, что за последние 25 лет основанные на многовековой дружбе армянского и польского народов межгосударственные связи расширились и развивались. «Такие визиты на высоком уровне важны для развития и углубления двусторонних отношений», - сказал Баблоян.

Он заявил, что Армения придает большое значение роли парламентской дипломатии и заинтересована в активизации диалога между законодательными органами дружественных стран. По словам спикера парламента, расширение армяно-польских межпарламентских связей является важной базой для углубления межгосударственных связей.

Баблоян также отметил важность развития активного сотрудничества между парламентскими делегациями Армении и Польши в рамках различных международных парламентских ассамблей.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, спикер сказал, что Армения по-прежнему привержена мирному урегулированию конфликта.

Ара Баблоян отметил, что отношения Армения-ЕС занимают важное место в повестке дня армяно-польского сотрудничества, добавив, что Польша играет активную роль в укреплении связей Армения-ЕС.

Президент Польши поблагодарил спикера парламента Армении за визит и заверил, что Польша была и остается лучшим другом Армении.

Анджей Дуда придал большое значение межпарламентскому сотрудничеству между двумя странами и выразил надежду, что эти отношения будут еще более укрепляться и углубляться.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, президент Польши подтвердил сбалансированный подход своей страны и выразил уверенность, что конфликт должен решаться исключительно мирным путем в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ.