Президент Армении направил поздравительное послание новоизбранному президенту Кыргызстана

Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Сооронбаю Жээнбекову в связи с избранием президентом Кыргызской Республики, пожелав благополучия и успехов его ответственной деятельности во главе государства, а дружественному народу Кыргызстана – мира и процветания. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

"Хотел бы подтвердить заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных и взаимовыгодных армяно-кыргызстанских отношений. Уверен, что достигнутые в последние годы результаты двустороннего сотрудничества получат дальнейшее развитие, а наши совместные усилия привнесут новую динамику в интересах более полного раскрытия потенциала межгосударственного взаимодействия.Добрые традиции дружбы и взаимного уважения народов Армении и Кыргызстана, несомненно, служат прочной основой для расширения политического диалога наших государств, реализации взаимовыгодных экономических и культурно-гуманитарных проектов, наращивания взаимодействия в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и других многосторонних объединений", - сказано в поздравительном послании Президента Республики.