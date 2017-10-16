Фильм “Ева” включен в предварительный список картин, представленных на соискание премии “Оскар”

Американская киноакадемия опубликовала утвержденный список фильмов, представленных на соискание премии “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”, среди которых и фильм из Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в Армянской национальной киноакадемии, которая в этом году представила фильм Анаит Абади “Ева”.

На соискание “Оскара” в этой номинации в нынешнем году представлено рекордное количество заявок – из 92 стран, причем из 6 – впервые.

Снятый на армянском языке фильм является совместным производством Армении и Ирана. Он снят при финансовом содействии Армянского национального киноцентра и “Фонда Фараби кино”.

“Ева” – драматичная история про женщину, которая хочет забыть мрачные страницы прошлого в свой жизни. Ева с дочерью уезжает из Еревана в Арцах и поселяется у знакомых. Но освободиться от прошлого она не может…

В фильме снимались артисты из Армении.