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Фильм “Ева” включен в предварительный список картин, представленных на соискание премии “Оскар”


Американская киноакадемия опубликовала утвержденный список фильмов, представленных на соискание премии “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”, среди которых и фильм из Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в Армянской национальной киноакадемии, которая в этом году представила фильм Анаит Абади “Ева”.

На соискание “Оскара” в этой номинации в нынешнем году представлено рекордное количество заявок – из 92 стран, причем из 6 – впервые.

Снятый на армянском языке фильм является совместным производством Армении и Ирана. Он снят при финансовом содействии Армянского национального киноцентра и “Фонда Фараби кино”.

 “Ева” – драматичная история про женщину, которая хочет забыть мрачные страницы прошлого в свой жизни. Ева с дочерью уезжает из Еревана в Арцах и поселяется у знакомых. Но освободиться от прошлого она не может…

В фильме снимались артисты из Армении.

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