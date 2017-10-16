Представитель МИД: Армения является приоритетной в политических предпочтениях Китая

Армения является приоритетной страной в политических предпочтениях Китая, и потому Китай сохраняет активные политические и экономические связи с нею. Об этом на пресс-конференции, организованной в МИД КНР, заявил в ответ на вопрос «Арменпресс» заместитель руководителя департамента Европы и Центральной Азии МИД Китая Лиу Бин (Liu Bin).

«За 25 лет после установления дипломатических отношений, отношения между нашими странами достигли очень высокого уровня. Китай намерен и в будущем сохранять тесные связи с Арменией. В частности, будет усилено наше взаимодействие на международных площадках, а также в экономике”, - сказал Лиу Бин. Он попросил обратить особое внимание на рост масштаба и уровня торговли между двумя странами.

подчеркнул он.