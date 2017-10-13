Трамп отказался подтвердить конгрессу соблюдение Ираном ядерного соглашения

Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».

Речь идет о формальном подтверждении конгрессу того, что Иран соблюдает ядерную сделку, на основании внутреннего американского закона о контроле над ядерными соглашениями с Тегераном. Трамп не стал формально на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном соглашений.

"Я объявляю, что мы не можем и не будем выпускать подобное подтверждение", — сказал Трамп в обращении к американцам, пояснив, что нормы американского закона предусматривают, что такое подтверждение должно поступать от президента в конгресс каждые 90 дней.