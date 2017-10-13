Ереванский бестселлер 4/81: в рейтинговой таблице “Судьба одной собаки на старой армянской дороге” и “До смерти надо жить”

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет сборник рассказов Мгера Исраеляна «Судьба одной собаки на старой армянской дороге». Сборник включает в себя рассказы о верности, любви и дружбе.

Как и на прошлой неделе, на 2-м месте книга Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие об армянской национальности родителей было недоразумением.

На 3-м месте повесть Мгера Исраеляна «До смерти надо дожить», рассказывающая историю одного поколения, которая оказалась в переломной точке. Взгляд писателя иногда преднамеренно, а иногда и с простительной небрежностью обходит стороной некоторые подробности, немножко приукрашивает действительность, так как память имеет свойство иногда наполнять цветами даже серость, тем не менее история поколения материализуется и становится историей эпохи с характерными образами, психологией и отношениями.

На одну позицию улучшила свой показатель и оказалась на 4-м месте книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.

Книга современного армянского писателя Давида Самвеляна «Зима Родена» значительно уступила свои позиции. На этой неделе она на 5-й строчке. Книга содержит рассказы, эссе, главной темой которых являются конфликты человеческих характеров и натур, поведение и внутренний мир людей, изменение взаимоотношений в течение лет.

На 6-м месте «Избранные новеллы» знаменитого французского писателя Ги де Мопассана, куда вошли его лучшие произведения. Мопассан является автором рассказов и новелл о повседневной жизни Франции. Многие его произведения переведены на армянский язык.

Уступила свои позиции и оказалась на 7-м месте сборник «Избранных новелл» Стефана Цвейга, где представлен букет самых интересных, переведенных на армянский язык произведений. Перевели Ара Аракелян и Маргарит Аракелян.

На 8-м месте - научно-фантастический роман-антиутопия «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году. Книга переведена на армянский язык председателем Союза писателей Армении, блаженной памяти Левоном Ананяном. В эпиграфе романа говорится, что температура воспламенения бумаги - 451 °F. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.

На 9-м месте - нашумевший роман великого английского писателя, автора парадоксов Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». После публикации романа в обществе разразился скандал. Вся английская критика осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа — судебному наказанию. Уайльда обвиняли в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями роман был принят восторженно. По жанру — это философский роман, написанный в декадентском стиле.

Замыкает рейтинг на этой неделе книга «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна. Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удивительной книге. Обычно аннотация дает понять, о чем пойдет речь, но в данном случае любые предварительные выводы или подсказки только помешают вам. Вас ждет необычное и завораживающее путешествие вместе с девятилетним мальчиком по имени Бруно. Книга эта никак не предназначена для детей девятилетнего возраста, напротив, это очень взрослая книга, обращенная к людям, которые знают, что такое колючая проволока. Именно колючая проволока вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода ограждения достаточно распространены в нашем мире. Остается только надеяться, что вы лично в реальной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга же наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.