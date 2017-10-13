Эдуард Шармазанов: В Азербайджане ненависть к армянам поощряется на государственном уровне

Вице-спикер Национального собрания Армении, сопредседатель межпарламентской комиссии сотрудничества между НС Армении и Беларуси Э. Шармазанов 13 октября встретился в Санкт-Петербурге с заместителем председателя палаты представителей НС Беларуси, сопредседателем межпарламентской комиссии Болеславом Пиштуком.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении внешних связей НС, на встрече присутствовал постоянный представитель НС РА в Межпарламентской ассамблее стран СНГ Айк Чилингарян. Во время встречи стороны отметили важность согласованной работы парламентов стран ОДКБ на международных площадках.

«Депутаты стран ОДКБ должны поддерживать друг друга на международных площадках и не делать заявлений, не следующих из официальной позиции ОДКБ. Недопустимо, когда представители страны-члена ОДКБ делают заявления, противоречащие интересам союзника”, - сказал Э. Шармазанов.

Собеседники отметили важность мирного урегулирования конфликтов на территории ОДКБ и СНГ. Вице-спикер Национального собрания Армении Э. Шармазанов в этой связи подчеркнул, что проблема Карабаха не имеет военного решения.

«Вопреки азербайджанским утверждениям, мы еще раз подтверждаем, что Азербайджан своей деструктивной политикой представляет угрозу региональной безопасности. Депутаты ОДКБ должны осудить такую политику, из-за которой гибнут люди”, - сказал Э. Шармазанов. Он добавил также, что политика ненависти к армянам возведена в Азербайджане в ранг государственной.

Были обсуждены также вопросы организации предстоящего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Армении и Беларуси.