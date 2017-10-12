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Президент Армении направил поздравительное послание Королю Испании Фелипе Шестому


Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Королю Испании Фелипе Шестому по случаю Национального праздника Испании. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.

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