Армения и США имеют большие возможности для развития сотрудничества: Армения и USAID отметили 25-летие сотрудничества

Армения и США отмечают 25-летие сотрудничества между Арменией и USAID, которое сыграло важную роль в двусторонних отношениях. Как сообщает Арменпресс, на мероприятии присутствовали политические, дипломатические и общественные деятели.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян, также присутствовавший на мероприятии, упомянул в своем выступлении, что USAID оказало значительную помощь Армении за последние 25 лет, помогая установить демократию рыночной экономики.

«Были также проекты, которые направлены на ликвидацию последствий землетрясения и носили гуманитарный характер. В конце 90-х годов мы придали новый импульс новой форме сотрудничества. Акцент был сделан на рыночной экономике, расширении прав и возможностей частного сектора, макроэкономических реформах, укреплении инвестиционной атмосферы и создании оснований для устойчивого развития», - отметил премьер-министр.

Карен Карапетян отметил, что США являются одним из основных партнеров Армении, и есть большие возможности для развития сотрудничества.

Посол США в Армении Ричард Миллс отметил, что после того, как USAID начало сотрудничество со своими армянскими партнерами, удалось добиться прогресса в Армении.

«Первые сотрудники USAID прибыли в Армению 25 лет назад с целью долгосрочного сотрудничества с народом Армении на пути к созданию суверенного и независимого государства. Как первый чиновник в Государственном департаменте, ответственный за армянские дела, и первый дипломат в Вашингтоне, который ежедневно фокусировался на вопросах, стоящих перед новой независимой Республикой Армения, я мог следить на расстоянии, насколько трудны эти темные годы, когда первые сотрудники USAID прибыли в эту страну», - сказал Ричард Миллс, с радостью отметив прогресс Армении в экономике, демократии, развитии средств массовой информации и гражданского общества.

Директор миссии USAID в Армении Дебора Гризер поблагодарила бывших и настоящих партнеров агентства за плодотворную работу.

С 1992 года, когда была открыта миссия USAID в Армении, США оказали народу Армении через проекты агентства 1 миллиард долларов. Эти проекты затрагивали практически все сферы экономики и общества Армении.