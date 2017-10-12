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Анатолий Сидоров о продаже Россией оружия Азербайджану: главная цель – сохранение паритета


Глава Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров обратился к продаже Россией оружия Азербайджану. 12 октября, на пресс-конференции в Ереване, он подчеркнул, что Азербайджан в любом случае найдет поставщика, если ему не станет продавать оружие член ОДКБ.

«Я того мнения, что когда какие-то страны сотрудничают, для этого есть институты, руководители, которые глубоко и серьезно оценивают ситуацию. Я полагаю, что главное – сохранение паритета и окончательное урегулирование конфликта. Если Азербайджан намерен покупать оружие, он так или иначе найдет продавцов”, - передает «Арменпресс»   слова А. Сидорова.

Он выразил надежду, что деятельность различных организаций приведет к установлению окончательного мира и стабильности. “Несмотря на то, что я ношу погоны, уверен, что урегулирование возможно только мирным путем”, - подчеркнул начальник объединенного штаба ОДКБ.

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