Президент Армении Серж выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент Армении Серж Саргсян 11 октября выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в Сочи.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в своем выступлении Серж Саргсян отметил:

«Уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета!

Уважаемые участники заседания!

Прежде всего, хочу поблагодарить Владимира Владимировича за приглашение и организацию сегодняшнего саммита. Также хочу поблагодарить киргизских коллег за столь динамичное председательство Кыргызстана в Евразийском союзе.

Уважаемые коллеги!

За почти что трехлетний период функционирования Евразийского союза проделан немалый объем работы по части практической реализации на общем рынке принципов свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Постоянно пополняется договорно-правовая база, уже определены приоритеты Союза, идет совместная координация политики в важнейших отраслях экономики, последовательно расширяется охват многостороннего сотрудничества ЕАЭС.

За первые 7 месяцев текущего года имеем рост по объему взаимной торговли почти на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-июле 2017 года к соответствующему периоду 2016 года зарегистрирован прирост экспортных поставок Республики Армения на рынок стран ЕАЭС на 29%. Суммарный объем внешней торговли государств-членов с третьими странами увеличился более чем на 26% и Владимир Владимирович привел много цифр, которые потверждают правильность принятого нами решения. Необходимо закрепить эту тенденцию, обеспечить ее устойчивый характер.

Для этого, как нам представляется, необходимо:

Во-первых, продолжить совместную работу не только по части выявления, но и устранения имеющихся барьеров, обеспечить необходимые предпосылки для ведения бизнеса в условиях единых правил здоровой конкуренции. Проводя работу по расширению договорной базы необходимо сделать акцент на тех нормативных актах, после принятия которых хозяйствующие субъекты наших стран на практике ощутили бы обоснованность их принятия.

Во-вторых, ожидаем, что цифровая повестка дня должна способ-ствовать продвижению транспарентности сотрудничества, повышению производительности, улучшению качества услуг. Разделяем актуальность вопроса и считаем, что его необходимо решить с учетом следующих моментов: оценки экономической обоснованности проектов, их интеграционной составляющей и значимости для экономик наших стран; учета положительного опыта реализации схожих проектов в государствах-членах Союза; набора согласованных критериев, по которым можно оценивать соответствие проектов интересам государств-членов и Союза в целом.

Полагаю, что выработку цифровых решений можно начать со взаимного признания электронных счет-фактур. Так как вопрос взаимного признания счет-фактур является сквозным для целого ряда цифровых инициатив, включая прослеживание и электронную торговлю, предлагаю, чтобы правительства стран, совместно с Комиссией, в возможно короткие сроки проработали этот вопрос. Также важно, чтобы все последующие действия по цифровой повестке отгородили бы бизнес от возможного увеличения несоразмерного администрирования и новых финансовых обременений.

Еще одним шагом к укреплению ЕАЭС, и это третье, является сотрудничество на международном треке. Исходим из того, что как на уровне Союза, так и в индивидуальном плане, взаимодействие между различными интеграционными структурами, естественно, с соблюдением нами взятых обязательств, способно внести важный вклад в формирование взаимодополняющего и взаимовыгодного пространства без разделительных линий на благо всех государств.

С удовлетворением отмечаем принципиальное завершение перего-воров по торгово-экономическому соглашению ЕАЭС-Китай. Это стало возможным и благодаря накопленному нашими странами опыту двусто-роннего сотрудничества с Китаем. Считаем, что данный формат взаимодействия должен способствовать развитию сотрудничества всего ЕАЭС, равно как и сотрудничество ЕАЭС по тому или иному направлению должно обогащать двусторонние отношения наших стран.

Считаем, что создание единого евроазиатского торгово-экономического пространства и транспортного коридора возможно посредством реализации крупных инфраструктурных проектов, объеди-няющих ЕАЭС с инициативой «Один пояс, один путь», с вовлечением всех стран Союза. Это позволит минимизировать все имеющиеся инфра-структурные ограничения для интеграции, и, как следствие, сформировать систему связанных транспортных путей.

Хотел бы также подтвердить настрой, и я уверен, что это – наша общая позиция, на подписание в ближайшей перспективе соглашения с Ираном. Этот вопрос и вчера был затронут с руководством Исламской Республики Иран Премьер-министром Армении в ходе его вчерашнего визита в Иран и я так понимаю, что они готовы продолжать переговоры и завершить в ближайшее время.

В заключение хотел бы проинформировать вас, что вчера Конститу-ционный суд Армении рассмотрел Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, и документ будет в ближайшее время направлен в Парламент на ратификацию. Рассчитываем, что и далее все вопросы будут решаться в наших странах в конструктивном ключе на благо наших народов и для процветания наших стран.

Спасибо большое».