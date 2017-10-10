Армен Ашотян: oтношения Армения-ЕС способствуют стабильности в регионе

Председатель постоянной комиссии по внешним сношениям НС РА Армен Ашотян 9 октября принял комиссара по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ Андреаса Пешке, комиссара по вопросам эмигрантов и национальных меньшинств МВД ФРГ депутата Гартмута Кошика и депутата Бундестага Штефана Майера. На встрече присутствовал посол ФРГ в Армении Бернгард Матиас Кислер.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе НС, приветствовав гостя, А. Ашотян подчеркнул важность отношений Армении с Германией и динамику их роста, заметив, что Армения прилагает к этому все усилия. Был затронут вопрос заключения Всеобъемлющего соглашения между Арменией и ЕС в ноябре в Брюсселе, отмечено, что углубление этих отношений способствует стабильности региона. А. Ашотян рассказал также о процессе либерализации визового режима со странами ЕС и подготовке Армении к нему.

А. Ашотян подчеркнул важность мирного разрешения карабахского конфликта, о значении и роли Минской группы, отметив важность взвешенного подхода Германии к этому вопросу. А. Ашотян обратился также к скандалу с “азербайджанской прачечной”, сказав, что нужно провести всестороннее и полное расследование для исключения подобного в будущем.

Армен Ашотян также подчеркнул важность признания Германией Геноцида армян и отметил, что его признание международным сообществом – шаг вперед в предупреждении повторения подобных преступлений против человечества.